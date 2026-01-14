Кнессет расширил права сирот и вдов ЦАХАЛа и жертв терактов

Комиссия Кнессета по вопросам занятости и социального обеспечения утвердила инициативу министерства обороны, существенно расширяющую права вдов и сирот ЦАХАЛа и жертв терактов.

В частности, будут признаны сиротами ЦАХАЛа/жертв терактов лица, потерявшие родителя в возрасте от 21 года до 30 лет. До сих пор статус и все сопутствующие льготы давались только лицам, потерявшим родителя до достижения 21 года. По данным министерства финансов, стоимость поправки составит около 29 миллионов шекелей в год.

Также изменен критерий помощи круглым сиротам (сиротам ЦАХАЛа/жертв терактов, потерявшим обоих родителей). Вместо ежемесячной выплаты до достижения 25 лет они будут иметь право на ежемесячную выплату в течение 13 лет с момента, когда он потерял обоих родителей, или до достижения 50 лет, согласно ранней из двух дат.

Также установлено, что грант на бракосочетание, предназначенный для помощи в приобретении жилья сиротам, вырастет с нынешних примерно 170 тысяч шекелей до суммы в 300 тысяч шекелей, и он будет предоставлен полностью, даже если сирота хочет реализовать его для покупки квартиры, не вступив в брак или не достигнув 30 лет. Кроме того, в законе установлена корзина реабилитации для взрослого сироты, не способного зарабатывать на жизнь.

Закон также расширит помощь родителям павших и вдовам. Среди прочего будет предоставлена ежемесячная помощь до 6000 шекелей на наем нянечки вдовам, являющимся матерями детей до 6 лет, и размер гранта будет определен в соответствии с возрастом ребенка: с момента рождения до трех месяцев сирота имеет право на ежемесячную компенсацию в размере 6000 шекелей, младенец в возрасте от трех месяцев до трех лет получит ежемесячную компенсацию в размере 3000 шекелей, а ребенку в возрасте 3-6 лет будет предоставлена компенсация в размере 1500 шекелей в месяц. Родителям павших, имеющим маленьких детей до 3 лет или у которых родились дети в первые пять лет после смерти сына или дочери, будет предоставлена помощь в размере 2500 шекелей в месяц.