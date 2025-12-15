x
Экономика

Минтранс хочет снизить минимальный возраст водителя трамвая до 21 года

время публикации: 15 декабря 2025 г., 09:20
Министерство транспорта рассматривает возможность снижения минимального возраста для водителей трамвая с 24 лет до 21 года в связи с острым дефицитом работников в профессии.

В министерстве рассчитывают, что это может привлечь демобилизованных военнослужащих.

На текущий момент для управления трамваем необходимы водительские права категории B (легковой транспорт) с опытом вождения более 2 лет, и прохождение курса обучения на 50 часов. Ранее также требовались права на вождение автобуса, однако это требование было впоследствии отменено.

