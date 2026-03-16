Утверждено строительство новой промышленно-деловой зоны в Ашдоде
время публикации: 16 марта 2026 г., 21:48 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 21:48
Ашдодская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила к вступлению в силу план создания промышленно-делового комплекса с наукоемким производством на площади около 110 дунамов вблизи железнодорожной станции "Ашдод ад-Алом".
План предусматривает строительство около 75 тыс. кв. м площадей для торговли, легкой промышленности и хайтека.