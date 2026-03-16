Транспортный суд: предупреждение о ракетном обстреле не оправдывает превышение скорости

Водитель, пойманный на шоссе номер 1 на скорости 157 км/ч в месте, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, подал в суд ходатайство об отмене лишения прав, утверждая, что таким образом он стремился как можно быстрее добраться до укрытия во время сирены.

Адвокат водителя ходатайствовал об отмене административного лишения прав, настаивая на том, что дело необходимо рассматривать с учетом сложившейся военной обстановки, а не с позиций мирного времени: водитель стремился провести как можно меньше времени на открытой дороге, дорога была пуста, а само по себе превышение скорости не делает водителя опасным автоматически.

Государственная прокуратура, в свою очередь, указывала, что у водителя 16 штрафов за превышение скорости.

Суд постановил, что воздушная тревога не является оправданием для превышения скорости, поскольку подобное поведение создает угрозу для других участников движения. Тем не менее, взвесив "всю совокупность обстоятельств", судья сократил срок административного лишения прав с 30 до 20 дней.