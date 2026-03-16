Трамп: Израиль не применит ядерное оружие против Ирана

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме пресс-конференцию, посвященную ходу военных действий против Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Прокомментировал он и возможность израильского ядерного удара по Ирану.

Глава государства заявил, что операция продвигается успешно: атаковано около 7000 целей, отправлены на дно более 100 военных кораблей: "Они остались без ВВС и флота, сегодня уничтожены три завода, производившие БПЛА. США и Израиль делают то, что давно надо было сделать".

По словам Трампа, другие страны не испытывают энтузиазма в связи с просьбой помочь США в Ормузском проливе, однако несколько лидеров дали понять, что готовы это сделать. "Мы попросили о помощи не потому, что нам она нужна. Мы хотели знать, что они ответят", – сообщил он.

Говоря о состоянии нового иранского лидера Моджтабы Хаменеи, Трамп отметил: идут разговоры о том, что тот лишился ноги, а возможно, и мертв. Отвечая на вопрос о возможности израильского ядерного удара по Ирану, президент заявил: "Израиль этого не сделает, он никогда этого не сделает". Заявление Трампа цитирует, в том числе, Times of Israel.