15 декабря 2025

Экономика

Citibank вопреки консенсусу предрекает обвал шекеля на 19%

Экономические прогнозы
Курсы валют
время публикации: 15 декабря 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 08:28
AP Photo/Mark Lennihan

Citibank, один из крупнейших американских банков, опубликовал в минувший уикенд предупреждение для инвесторов по поводу израильской валюты.

В то время, как большинство аналитиков прогнозируют укрепление шекеля по отношению к доллару США в направлении 3 шекелей за доллар, в Citibank утверждают, что курс шекеля завышен на 19% и должен торговаться в районе 3,87 шекеля за доллар.

Письмо касательно израильской валюты было опубликовано "по требованию клиентов" и не содержало причин подобного прогноза, за исключением отсылки к "аналитическим моделям банка".

Укрепление шекеля связано с прекращением военных действий, ростом котировок на Уолл-Стрит, массовым притоком иностранных инвестиций на Тель-Авивскую биржу и в сектор высоких технологий. Параллельно Вашингтон проводит политику, направленную на ослабление доллара.

