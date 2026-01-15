"Корзина Барката": минус пиво плюс бобовые и брокколи

Министерство экономики объявило вечером в среду, 15 января, об обновлении состава потребительской корзины, снижение цен на которую оно продвигает в рамках инициативы министра Нира Барката.

Объявленный неделю назад исходный состав корзины вызвал волну критики, поскольку почти на 40% состоял из сладостей и снэков, а также пива и энергетических напитков.

В новом формате из списка исчезли пиво и энергетические напитки, а также некоторые виды снэков и часть брендовых продуктов, в общей сложности около 30 позиций. Вместо них были чечевица, белая фасоль, нут, цельнозерновой рис, киноа, горох, брокколи, замороженная цветная капуста, цельнозерновой хлеб, питы из полбы, спагетти из цельной пшеницы, соевое молоко, овсяное молоко, тофу, тахина, консервированные кукуруза, горошек, морковь, зеленый чай и еще несколько товаров. Кроме того, расширен ассортимент подгузников (размеры 4, 5 и 6) и детского питания (этапы 1-3).

Еще одним изменением стала возможность вместо части брендовых товаров предлагать замену под своим брендом (паста, рис, минеральная вода, консервированный тунец, туалетная бумага, оливковое и рапсовое масло, белая мука, сахар).

Критерии участия в тендере, победитель которого (предложивший самую низкую стоимость корзины) получит от государства 50 млн шекелей на рекламу, также были изменены – вместо требования в 40 филиалов по всей стране критерий изменен на оборот в 3 миллиарда шекелей, что открыло доступ для участия в тендере для сетей "Ошер Ад" и "Йохананоф".