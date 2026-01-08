Борьба с дороговизной или популизм? Экономический обзор за неделю

Ярив Левин против наследия Аарона Барака, Амир Ярон против сильного шекеля, Бецалель Смотрич против Нира Барката.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Вторая попытка Левина

На этой неделе министерство юстиции приветствовало утверждение Кнессетом поправки к Закону о контрактах, активно продвигавшегося министром юстиции Яривом Левином, объявив, что "поправка сократит количество судебных разбирательств и уменьшит количество беспредметных обсуждений, поскольку договоры будут толковаться просто и ясно – в соответствии с их текстом".

То, что не вошло в сухое коммюнике минюста, активно обсуждалось всеми израильскими СМИ. Фактически речь идет о второй попытке Левина отменить "доктрину Апропим", прецедентное постановление председателя Верховного суда Аарона Барака, 30 лет назад ставшее одним из символов судебного активизма.

В 1995 году в решении по делу строительной компании "Апропим" против министерства строительства и жилищного хозяйства Верховный суд отменил двухэтапный подход к толкованию контрактов, предусматривавший сначала анализ буквальной формулировки контракта, и лишь при необходимости – рассмотрение внешних обстоятельств его заключения.

Вместо этого Барак постановил, что оба процесса должны осуществляться одновременно. Согласно доктрине, необходимо искать "истинное и общее намерение сторон, не ограничиваясь используемыми ими выражениями или терминами", а при конфликте между формулировкой договора и намерением его создателей – приоритет отдается последнему.

Противники доктрины утверждали, что она подрывает принципы коммерческой определенности, предоставляет судьям чрезмерно широкие полномочия в интерпретации договоров, создает непредсказуемость судебных решений и нарушает баланс власти между судами и договаривающимися сторонами.

В 2009 году Ярив Левин, тогда – новоизбранный депутат Кнессета, начал продвижение поправки к Закону о контрактах, согласно которой "договор должен толковаться в соответствии с его буквальным содержанием", однако до итогового голосования и утверждения она дошла в сильно измененном виде: "Договор должен толковаться в соответствии с намерениями сторон, как они следуют из договора и обстоятельств, однако если их намерения прямо следуют из языка договора, то договор должен толковаться в соответствии с его языком".

Юридическое сообщество признало первую попытку Левина отменить "доктрину Апропим" провальной, поскольку суды расценили поправку как закрепление и формализацию доктрины.

16 лет спустя Левин, уже в должности министра юстиции, довел до конца вторую попытку и заявил об "историческом прорыве для делового сектора". Новая версия постанавливает, что договаривающиеся стороны могут сами определить порядок толкования договора, а если такой порядок не установлен, "договор толкуется исключительно в соответствии с его формулировкой".

Однако следом за этим пунктом идет длинный список исключений из поправки, которые будут трактоваться в соответствии с той самой "доктриной Апропим". Фактически поправка отменяет доктрину только для коммерческих договоров между равными сторонами, еще раз закрепляя ее во всех остальных случаях.

Сюрприз от Амира Ярона

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон раз за разом сигнализировал, что не намерен торопиться, несмотря на давление политиков, особенно на фоне неопределенности с государственным бюджетом. В ноябре 2025 года, в сообщении о первом за долгий период снижении учетной ставки, подчеркивалось значение осторожности в принятии решений по денежно-кредитной политике. Именно поэтому решение Банка Израиля второй раз подряд снизить учетную ставку стало сюрпризом для аналитиков.

Судя по всему, основной причиной смены позиции главы центробанка стало продолжающееся укрепление шекеля, которое, с одной стороны, удешевило импорт и в определенной степени затормозило инфляцию, а с другой – существенно осложняло жизнь экспортерам, и в первую очередь – сектору высоких технологий. В прошлый раз в такой ситуации профессор Ярон вмешался в ход валютных торгов, в этот раз решил воспользоваться другим инструментом, благо текущий уровень инфляции позволял использовать его.

На первый взгляд, этого оказалось достаточно, чтобы остановить дальнейшее укрепление шекеля, однако учитывая продолжающийся приток иностранной валюты через хайтек и оборонную промышленность, и прогноз роста иностранных инвестиций, не исключено, что Банку Израиля все-таки придется вмешиваться и закупать часть долларового потока.

Заодно снижение ставки призвано немного снизить давление на сектор недвижимости, на котором и продавцы и покупатели страдают от высоких ставок, и облегчит политическое давление на центробанк (хотя Ярон отдельно подчеркнул, что это давление не имело отношения к принятому решению).

Смотрич, Баркат и дороговизна жизни

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр экономики Нир Баркат трижды за последнюю неделю оказывались по разную сторону баррикад. Баркат обвинял Смотрича в подрыве экономики и популизме, Смотрич Барката – в популизме и потакании группам интересов.

Первое столкновение касается импорта алюминия из Китая. Смотрич объявил, что не намерен утверждать введение защитной пошлины на импорт китайского алюминия, поскольку этот шаг приведет к резкому росту цен на жилье, ремонт и подорожанию инфраструктурных проектов. Баркат, в свою очередь, заявил, что это приведет к закрытию по меньшей мере одного из местных производителей алюминиевых профилей и обвинил Смотрича в "уступке израильской экономики Китаю".

Намерение Барката ввести защитную пошлину было основано на рекомендации уполномоченного по торговым пошлинам. К этому стоит добавить, что защитные пошлины на китайский алюминий ввели не только США, но и Европейский Союз, и даже Евразийский экономический союз (то есть Россия) рассматривает такую возможность. В то же время, Смотрич ссылается на позицию антимонопольного управления и главного экономиста минфина, утверждающих, что рекомендация уполномоченного по пошлинам была основана на неполных данных. Также в минфине подчеркнули, что Пекин недавно отменил государственное субсидирование своей алюминиевой промышленности.

Вскоре после этого Баркат анонсировал в рамках борьбы с дороговизной цен программу снижения цен на "100 наиболее популярных товаров" – торговая сеть, которая предложит наиболее низкие цены на список из 100 товаров, получит от минэкономики 50 миллионов шекелей на рекламную кампанию. Смотрич, комментируя этот шаг, заявил, что "давно не слышал настолько глупой идеи", и должен сказать, что мне сложно с ним не согласиться.

Во-первых, ширина корзины – 100 наименований из нескольких тысяч, отобранных по очень странному принципу. У торговых сетей попросили дать списки наиболее продаваемых товаров. Естественным образом туда попало много снеков и сладостей, пиво, кока-кола, энергетические напитки, да и остальной состав корзины крайне неоднородный – в нее попал только один этап формулы детского питания и только один размер подгузников, вообще не попали замороженные овощи и необработанное мясо. Кроме того, основу списка составила брендовая продукция. Участвовать в тендере смогут только сети, имеющие филиалы по всей стране. Фактически речь идет о подарке в 50 миллионов шекелей крупному игроку на рынке продуктов питания в обмен на снижение цен на определенный достаточно небольшой ассортимент товаров, которое может быть компенсировано повышением цен на другие товары. Никакого поощрения малых производителей, никакого продвижения альтернативных брендов, более здорового питания или другой вменяемой идеи.

Ответ Барката Смотричу пришел в виде заседания финансовой комиссии Кнессета с участием министра экономики, на котором было принято решение вынести на пленарное голосование отмену указа министра финансов, повысившего потолок освобождения от НДС персонального импорта с 75 долларов до 150 долларов. Позицию Барката в данном случае поддержали представители и коалиции и оппозиции, и есть хороший шанс, что указ будет отменен, поскольку для этого требуется простое большинство.

Если в вопросе защитной пошлины на импорт алюминия у каждого из министров есть веские аргументы в пользу своей позиции, то программа снижения цен на 100 товаров в одной торговой сети и указ о повышении потолка освобождения частного импорта от НДС являются популизмом в чистом виде, за которым не стоит никакой серьезной экономической аргументации.