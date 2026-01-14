"Эгед" запускает оплату проезда банковскими картами в трех городах

Автобусная компания "Эгед" начала тестирование новой системы оплаты проезда, позволяющей пассажирам расплачиваться обычными кредитными картами, а также с помощью электронных кошельков в смартфонах и на умных часах. Пилотный проект уже стартовал в Эйлате, на следующей неделе к нему присоединятся Иерусалим и Хайфа.

Нововведение рассчитано прежде всего на туристов и израильтян, редко пользующихся общественным транспортом.

При оплате картой списывается полная стоимость поездки без учета льгот.

Во время проверки билетов контролеру необходимо предъявить для считывания ту же карту или устройство, с помощью которого была произведена оплата.