x
14 января 2026
|
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 18:21
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эгед" запускает оплату проезда банковскими картами в трех городах

время публикации: 14 января 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 18:25
"Эгед" запускает оплату проезда банковскими картами в трех городах
Flash90

Автобусная компания "Эгед" начала тестирование новой системы оплаты проезда, позволяющей пассажирам расплачиваться обычными кредитными картами, а также с помощью электронных кошельков в смартфонах и на умных часах. Пилотный проект уже стартовал в Эйлате, на следующей неделе к нему присоединятся Иерусалим и Хайфа.

Нововведение рассчитано прежде всего на туристов и израильтян, редко пользующихся общественным транспортом.

При оплате картой списывается полная стоимость поездки без учета льгот.

Во время проверки билетов контролеру необходимо предъявить для считывания ту же карту или устройство, с помощью которого была произведена оплата.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 июля 2025

ЦСБ: в 2024 году зафиксировано 769,8 миллионов поездок в автобусах по всей стране
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 октября 2025

Автобусная компания "Эгед" запустила новое приложение для оплаты проезда
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 сентября 2025

"Эгед" запускает в Бейт-Шемеше первый в Израиле проект жилья над терминалом электробусов