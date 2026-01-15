Цены на покупку жилья выросли впервые за девять месяцев

Согласно данным Центрального статистического бюро, в октябре-ноябре 2025 года цены на покупку жилья в Израиле выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем-октябрем. Это первое повышение цен после восьми месяцев снижения.

Квартиры от застройщиков подорожали за этот период на 1%, а квартир от застройщиков на свободном рынке (без госсубсидий) – на 1,2%.

В годовом исчислении зафиксирован рост цен на покупку жилья на 0,1%. В годовом исчислении цены на жилье от застройщика снизились на 0,8%.

За год цены на покупку жилья в Иерусалиме выросли на 9,4%, в Северном округе – на 5,4%, в Южном округе – на 1,2%, в Хайфе – на 0,5%. В Центральном округе цены снизились на 2,9%, а в Тель-Авиве – на 2,8%.