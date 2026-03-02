Названо имя еще одного погибшего в результате иранской атаки в Бейт-Шемеше

Названо имя еще одного погибшего в результате падения иранской ракеты в Бейт-Шемеше. Это Габриэль Барух Ревах.

В результате ракетных обстрелов погибли не менее 11 израильтян. На данный момент опубликованы имена пяти погибших: помимо Габриэля Баруха Реваха, это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац. Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.