Akamai Technologies покупает израильский стартап за $205 млн

Американская компания Akamai Technologies объявила о покупке израильского стартапа LayerX, разрабатывающего решения для управления и защиты использования искусственного интеллекта через корпоративного браузеры.

Стоимость сделки – 205 миллионов долларов. Стартап, основанный в 2022 году Ором Эшедом и Давидом Вайсбродом, за годы своего существования привлек 45 миллионов долларов инвестиций.

Сотрудники стартапа, включая основателей, войдут в состав киберподразделения Akamai.

В Akamai позиционируют сделку как расширение направления Zero Trust – прежде всего в части контроля над всё более широким использованием сотрудниками инструментов ИИ, SaaS-сервисов и автономных ИИ-агентов.

По словам компании, в 2026 году организации ищут в первую очередь контроль над тем, что сотрудники загружают, передают и запускают через языковые модели.

Технология LayerX работает поверх уже используемых в организации браузеров, не требуя перехода на выделенный корпоративный браузер.

По утверждению компании, система позволяет службам безопасности в режиме реального времени отслеживать использование инструментов ИИ, загрузку файлов, работу с SaaS-приложениями и веб-серфинг, не меняя инфраструктуры и не мешая работе сотрудников.

Напомним, что это далеко не первая покупка Akmai в Израиле. В 2021 году компания купила Guardicore примерно за 600 млн долларов, в 2023-м приобрела NeoSec, в 2024-м – Noname Security примерно за 450 млн долларов.