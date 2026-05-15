ККЛ выделит 273 млн шекелей на восстановление севера

Еврейский национальный фонд (ЕНФ / ККЛ) утвердил выделение 273 млн шекелей из своего бюджета восстановительные проекты в населенных пунктах "линии противостояния" и Голанских высот.

Данное решение дополняет предыдущие шаги организации в последние месяцы, в том числе выделение 30 млн шекелей на восстановление кибуца Манара.

В частности, 145 млн шекелей будут направлены непосредственно населенным пунктам линии противостояния. Значительная часть этой суммы – около 115 млн шекелей – предназначена для восстановления инфраструктуры и развития 11 населённых пунктов, вплотную примыкающих к ливанской границе – Мисгав-Ам, Малкия, Маргалийот, Кфар-Юваль, Довев, Авивим, Штула, Зирит, Ханита, Адамит и Араб аль-Арамше.

20 млн шекелей выделены на модернизацию и строительство дорог безопасности в координации с Министерством обороны с целью обеспечения безопасного передвижения между населенными пунктами и по осям север-юг в условиях чрезвычайной ситуации.

10 млн шекелей пойдут на модернизацию амфитеатра в "Бейт Лохамей ха-Гетаот".

Программа развития Голанских высот в размере 128,5 миллионов шекелей включает вложение 70 млн шекелей в сельскохозяйственные работы, подготовку земли под жилую застройку в сельских поселениях и строительство общественных зданий.

45 миллионов шекелей пойдут на создание "Центра передовых достижений" в Кацрине, экологическое развитие города и благоустройство парков.

13,5 млн шекелей выделены на приобретение жилых комплексов для общежитий.