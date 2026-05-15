Google сокращает объем архива для новых учетных записей
время публикации: 15 мая 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 09:13
Корпорация Google вносит существенное изменение в политику емкости архивов для своих пользователей, предназначенных для электронной почты Gmail, сервиса фотографий Photos и сервиса документов Drive.
Новые учетные записи автоматически получают только 5 гигабайт емкости вместо традиционных 15 гигабайт.
Чтобы увеличить емкость до 15 гигабайт, необходимо привязать учетную запись к номеру мобильного телефона, к которому не привязано другой учетной записи.
В связи с этим формулировка условий пользования изменена с ""Google предоставляет 15 ГБ облачного хранилища бесплатно" на " Google предоставляет до 15 ГБ облачного хранилища бесплатно".