Google сокращает объем архива для новых учетных записей

Корпорация Google вносит существенное изменение в политику емкости архивов для своих пользователей, предназначенных для электронной почты Gmail, сервиса фотографий Photos и сервиса документов Drive.

Новые учетные записи автоматически получают только 5 гигабайт емкости вместо традиционных 15 гигабайт.

Чтобы увеличить емкость до 15 гигабайт, необходимо привязать учетную запись к номеру мобильного телефона, к которому не привязано другой учетной записи.

В связи с этим формулировка условий пользования изменена с ""Google предоставляет 15 ГБ облачного хранилища бесплатно" на " Google предоставляет до 15 ГБ облачного хранилища бесплатно".