ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку, из которой была обстреляна Кирьят-Шмона. Видео
время публикации: 15 мая 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 09:41
ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на пятницу, 15 мая, уничтожил пусковую установку, из которой накануне террористическая организация "Хизбалла" выпустила несколько ракет в направлении Кирьят-Шмоны.
По данным армейской пресс-службы, установка была атакована в районе Забдин на юге Ливана.
Кроме того, были нанесены удары по нескольким зданиям, использовавшимся "Хизбаллой" в военных целях и для подготовки террористических действий против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.