ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку, из которой была обстреляна Кирьят-Шмона. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на пятницу, 15 мая, уничтожил пусковую установку, из которой накануне террористическая организация "Хизбалла" выпустила несколько ракет в направлении Кирьят-Шмоны.

По данным армейской пресс-службы, установка была атакована в районе Забдин на юге Ливана.

Кроме того, были нанесены удары по нескольким зданиям, использовавшимся "Хизбаллой" в военных целях и для подготовки террористических действий против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.