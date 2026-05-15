Гондурас признал ХАМАС и КСИР террористическими организациями

Правительство Гондураса объявило о признании палестинского исламистского движения ХАМАС и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористическими организациями.

Решение принято по указанию президента Гондураса Насри "Тито" Асфуры.

В заявлении МИД говорится, что принятым решением Гондурас приводит свою политику безопасности в соответствие с позицией других стратегических партнеров и международных организаций, подчеркивая готовность активно участвовать в поддержании глобальной стабильности и мира.

Напомним, что два дня назад КСИР и "Хизбаллу" внесла в террористический список Доминиканская Республика, 31 марта КСИР объявила террористической организацией Аргентина, а 8 марта – Коста-Рика.