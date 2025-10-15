x
15 октября 2025
15 октября 2025
Экономика

Microsoft прекращает поддержку Windows 10

время публикации: 15 октября 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 07:14
Microsoft прекращает поддержку Windows 10
AP Photo/Kin Cheung

Корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10, вышедшей на рынок в июле 2015 года.

Компьютеры, на которых установлена эта операционная система, прекратят получать автоматические обновления безопасности. Соответственно, новые уязвимости, найденные после этой даты, не будут закрываться компанией.

Пользователи, которые хотят продолжить пользоваться Windows 10 безопасно, должны присоединиться к программе Extend Security Updates, в рамках которой критические обновления будут осуществляться до октября 2026 года.

