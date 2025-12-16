Предварительное сообщение о попытке теракта на перекрестке Элазар

Поступило предварительное сообщение о попытке теракта с использованием автомобиля на перекрестке Элазар в Гуш-Эционе. Находившийся на месте происшествия сотрудник полиции открыл огонь по террористу.

О пострадавших в настоящий момент не сообщается. На место происшествия выехали крупные силы служб безопасности, ведется прочесывание местности.

По уточненным данным, палестинский автомобиль попытался совершить наезд на полицейского. Сотрудник полиции, почувствовав угрозу своей жизни, открыл предупредительный огонь. В результате инцидента пострадавших нет.

Водитель скрылся с места преступления, его разыскивают.