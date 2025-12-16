БАГАЦ разрешил опубликовать документ, на основе которого бывшие главы ШАБАКа блокировали Зини

БАГАЦ разрешил опубликовать содержание документа "Вызовы перед ШАБАКом", на который ссылались бывшие руководители Общей службы безопасности Карми Гилон, Ами Аялон и Надав Аргаман, подавая иск против назначения Давида Зини на пост руководителя ШАБАКа.

Отметим, что Ynet указывает, что они сами написали этот документ, тогда как раньше сообщалось, что речь идет о секретном документе, который истцы использовали для аргументирования своей позиции.

Бывшие руководители ШАБАКа требовали предотвратить назначение Давида Зини на этот пост, утверждая, что он не обладает достаточным опытом и компетентностью для руководства такой сложной и крупной разведывательной организацией, как ШАБАК.

Давид Зини, в свою очередь, подал иск с требованием передать ему секретные документы, на которые опираются его предшественники на этом посту.

В отношении Надава Аргамана, Ами Аялона и Карми Гилона была начата проверка перед возможным возбуждением уголовного дела в связи с тем, что к петиции против назначения Давида Зини на пост руководителя ШАБАКа они приложили секретный документ – который после ухода из служб безопасности не имеют права хранить.

К своей петиции они присоединили подписи примерно 180 бывших сотрудников ШАБАКа и секретный документ о стоящих перед Общей службой безопасности задачах и проблемах. Они утверждают, что документ демонстрирует проблемы, требующие пересмотра назначения Зини.

При этом истцы отказались передать Давиду Зини список имен подписавших иск бывших сотрудников ШАБАКа и сам документ, заявив, что до рассмотрения их иска Зини не имеет права допуска к секретным документам.

Однако БАГАЦ не издал временное постановление, запрещающее Зини вступать в должность, и он возглавил ШАБАК, получив все связанные с этим полномочия. Тем не менее, предшественники продолжали отказываться передавать ему документы, что привлекло внимание руководства прокуратуры и ШАБАКа.

Бывшие главы ШАБАКа были предупреждены что если речь действительно идет о секретных материалах, им грозит допрос с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний и дальнейшее расследование за хранение засекреченной информации.