Полиция Австралии допросила выжившего террориста, когда он очнулся от наркоза

Террорист Навид Акрам вышел во вторник из медикаментозной комы, в которой он находился после операций в связи с полученными ранениями, и начал давать показания следователям. Как сообщают австралийские СМИ, полиция допрашивала его, среди прочего, об их недавней подозрительной поездке с отцом на Филиппины, а также об их связях с "Исламским государством".

Представители австралийской полиции сообщают, что по предварительным данным, отец и сын, Саджид и Навид Акрам, были вдохновлены деятельностью террористической организации "Исламское государство", но к настоящему моменту нет доказательств об участии в теракте еще каких-либо лиц.

Представительница федеральной полиции Австралии Крисси Баррет подчеркнула, что "речь идет о предполагаемых действиях людей, идентифицировавших себя с террористической организацией, а не с исламом".

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены. Теракт совершили отец и сын – Саджид Акрам (50) и Навид Акрам (24). Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.