x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 15:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 15:05
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Полиция Австралии допросила выжившего террориста, когда он очнулся от наркоза

Австралия
Террористы
Исламское государство
Расследование
время публикации: 16 декабря 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 14:25
Полиция Австралии допросила выжившего террориста, когда он очнулся от наркоза
AP Photo/Mark Baker

Террорист Навид Акрам вышел во вторник из медикаментозной комы, в которой он находился после операций в связи с полученными ранениями, и начал давать показания следователям. Как сообщают австралийские СМИ, полиция допрашивала его, среди прочего, об их недавней подозрительной поездке с отцом на Филиппины, а также об их связях с "Исламским государством".

Представители австралийской полиции сообщают, что по предварительным данным, отец и сын, Саджид и Навид Акрам, были вдохновлены деятельностью террористической организации "Исламское государство", но к настоящему моменту нет доказательств об участии в теракте еще каких-либо лиц.

Представительница федеральной полиции Австралии Крисси Баррет подчеркнула, что "речь идет о предполагаемых действиях людей, идентифицировавших себя с террористической организацией, а не с исламом".

Напомним, в воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям.

Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены. Теракт совершили отец и сын – Саджид Акрам (50) и Навид Акрам (24). Один из террористов застрелен, другой тяжело ранен.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 декабря 2025

Четыре героя в Сиднее пытались остановить террористов, трое были убиты
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2025

Названо имя еще одной жертвы теракта в Сиднее: Эдит Брутман
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2025

СМИ рассказали о военной подготовке, пройденной сиднейскими террористами на Филиппинах
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 декабря 2025

В Австралии и Израиле прощаются с жертвами теракта в Сиднее. Фоторепортаж