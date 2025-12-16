Загрязнение воздуха резко изменяет электрическое поле атмосферы в центральном Израиле

Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что загрязнение воздуха от транспорта и промышленности резко изменяет электрическое поле атмосферы над городами.

Ученые проанализировали, как загрязнение воздуха влияет на электрические свойства атмосферы над центральным Израилем. Работа опубликована в журнале Atmospheric Research.

Используя данные измерителя электрического поля атмосферы в Холоне и подробные записи о качестве воздуха, исследователи проанализировали воздействие мелких частиц PM2.5 и молекул оксида азота на электрическое поле околоземной атмосферы. Результаты показали, что колебание концентрации оксида азота вызывает немедленные изменения электрического поля во время часов пик, тогда как твердые частицы воздействуют медленнее из-за их более длительного времени жизни в атмосфере.

"Мы наблюдаем прямую физическую связь между пиками выбросов и электрической изменчивостью атмосферы, – поясняет соавтор работы доктор Рой Янив. – Оксид азота очень быстро снижает проводимость атмосферы, поэтому электрическое поле усиливается практически мгновенно во время транспортных часов пик".

Особенно сильно при анализе проявился "эффект шабата": по пятницам и субботам, когда резко падает активность транспорта и промышленности, снижаются уровни загрязнителей, восстанавливается проводимость атмосферы и ослабевает атмосферное электрическое поле. Это демонстрирует высокую чувствительность электрических параметров атмосферы к изменениям человеческой деятельности.

На основе этого открытия ученые предлагают разработать новый инструмент для мониторинга качества воздуха в реальном времени. Это поможет регистрировать быстрые изменения уровня загрязнений, которые традиционные методы наблюдения не улавливают.