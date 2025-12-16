x
16 декабря 2025
Израиль

Ресторанное рабство в Израиле: задержаны подозреваемые в удерживании гастарбайтеров

Полиция
Расследование
время публикации: 16 декабря 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 17:02

Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция рапортует о раскрытии серьезного случая торговли людьми и эксплуатации иностранных работников в условиях, граничащих с рабством, для использования их труда в известных ресторанах.

Во вторник утром были задержаны четверо жителей Ришон ле-Циона, которых подозревают в эксплуатации 11 иностранных граждан, а также в незаконном трудоустройстве палестинских нелегалов.

По данным расследования, четверо подозреваемых в возрасте 20-30 лет наняли шестерых иностранных работников для работы в принадлежащих им ресторанах в Реховоте и Ришон ле-Ционе. Они содержали работников в ненадлежащих условиях, не выплачивали обещанную им зарплату, отняли у гастарбайтеров паспорта и угрожали им расправой, чтобы те не обращались к властям.

В ходе обысков в их ресторанах были выявлены трое нелегалов из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии. Подозреваемые доставлены в полицейский участок для допроса, у них дома также были проведены обыски с целью изъятия доказательств.

В зависимости от потребностей расследования будет рассмотрен вопрос о доставке подозреваемых в суд для продления их предварительного ареста, а также о закрытии ресторанов, где были трудоустроены нелегалы.

Израиль
