Израильский фонд благосостояния принес в 2025 году 15,4% прибыли

Израильский суверенный Фонд национального благосостояния опубликовал годовой отчет за 2025 год, завершившийся с номинальной долларовой доходностью в 18,4% (15,4% реальной доходности).

Совокупные активы фонда на конец 2025 года составили 2,8 миллиарда долларов, в том числе поступления от налога на сверхприбыль от добычи газа составили 350,7 миллионов долларов, а выплаты в государственный бюджет – 51,7 миллиона долларов.

Лена Крупальник, руководитель отдела управления фондом в Банке Израиля, подытожила, заявила, что "2025 год ознаменовал качественный скачок в возможностях фонда – как в инфраструктуре управления, так и в расширении инвестиционных направлений. За впечатляющими цифрами стоит профессиональная и преданная команда, работающая с ощущением миссии перед будущими поколениями. Отдел управления продолжит действовать ответственно, опираясь на инфраструктурную базу, позволяющую расти и создавать ценность на долгие годы".