"Компьютерный картель": главы трех компаний признаны виновными в сговоре против IAI

Иерусалимский окружной суд признал директоров трех IT-компаний виновными в ценовом сговоре, в рамках которого они согласовывали свое участие в тендерах оборонного концерна "Авиационная промышленность" и других предприятий.

Виновными были признаны компании "Харэль текнолоджис информейшн", "Уи!" и "Трипл Си михшув", занимающиеся поставкой серверов IBM для компаний и организаций. Вместе с ними осуждены их руководители: гендиректор "Харэль" Йоси Цайгер – по шести эпизодам сговора, гендиректор "Уи!" Ошри Шарон – по четырём эпизодам сговора; гендиректор "Трипл Си" Рами Нахум – по одному эпизоду сговора. Хаим Шохат и компания Matrix, причастные к одному эпизоду ценового сговора, были оправданы.

Расследование подозрений на картельный сговор было начато антимонопольным управлением 12 лет назад, в 2014 году. Следователи установили, что на совместном координационном совещании представители трех компаний договорились разделить между собой продажи серверов IBM на оборонные проекты Авиационной промышленности таким образом, чтобы компании не конкурировали друг с другом, а суммы выигранных контрактов распределялись поровну. После этого компании согласовывали суммы предложений, подаваемых в ответ на запросы по конкретным оборонным проектам, "фактически устраняя конкуренцию между собой и мошеннически получая победу в этих тендерных процедурах".