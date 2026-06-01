x
01 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Компьютерный картель": главы трех компаний признаны виновными в сговоре против IAI

Судебные решения
Оборонка
время публикации: 01 июня 2026 г., 11:03 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 11:03
"Компьютерный картель": главы трех компаний признаны виновными в сговоре против IAI
Flash90. Фото: М.Шай

Иерусалимский окружной суд признал директоров трех IT-компаний виновными в ценовом сговоре, в рамках которого они согласовывали свое участие в тендерах оборонного концерна "Авиационная промышленность" и других предприятий.

Виновными были признаны компании "Харэль текнолоджис информейшн", "Уи!" и "Трипл Си михшув", занимающиеся поставкой серверов IBM для компаний и организаций. Вместе с ними осуждены их руководители: гендиректор "Харэль" Йоси Цайгер – по шести эпизодам сговора, гендиректор "Уи!" Ошри Шарон – по четырём эпизодам сговора; гендиректор "Трипл Си" Рами Нахум – по одному эпизоду сговора. Хаим Шохат и компания Matrix, причастные к одному эпизоду ценового сговора, были оправданы.

Расследование подозрений на картельный сговор было начато антимонопольным управлением 12 лет назад, в 2014 году. Следователи установили, что на совместном координационном совещании представители трех компаний договорились разделить между собой продажи серверов IBM на оборонные проекты Авиационной промышленности таким образом, чтобы компании не конкурировали друг с другом, а суммы выигранных контрактов распределялись поровну. После этого компании согласовывали суммы предложений, подаваемых в ответ на запросы по конкретным оборонным проектам, "фактически устраняя конкуренцию между собой и мошеннически получая победу в этих тендерных процедурах".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook