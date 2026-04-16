Lufthansa сокращает количество рейсов из-за дефицита авиатоплива

Крупнейшая европейская авиагруппа Lufthansa с субботы начнет сокращать количество выполняемых рейсов и выведет из эксплуатации десятки "неэффективных" самолетов.

Компания навсегда снимает с полетов 27 самолетов подразделения CityLine, а также убирает с маршрутов еще около десятка машин на ближних и дальних направлениях. Финансовый директор Тилль Штрайхерт назвал эти меры "неизбежными" на фоне резкого подорожания авиационного керосина. CNN отмечает, что ликвидация CityLine планировалась и раньше, но война в Иране ускорила этот процесс.

Пассажирам стоит готовиться к тому, что подобные сокращения затронут и другие авиакомпании. С начала конфликта перевозчики по всему миру отменяют менее прибыльные рейсы, а билеты дорожают. Глава Международного энергетического агентства предупредил, что запасов авиатоплива в Европе осталось примерно на шесть недель, после чего отмены могут стать массовыми.