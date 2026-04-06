В четырех итальянских аэропортах вводится ограничение на топливо

Компания Air BP Italia, обслуживающая итальянские аэропорты Болоньи, Линате, Тревизо и Венеции, предупредила о возможных ограничениях на поставки авиатоплива.

Аir BP Italia, дочерняя структура британского нефтяного гиганта BP, уведомила авиакомпании о том, что приоритет будет отдан санитарным и государственным рейсам, а также рейсам продолжительностью более трёх часов. Остальные рейсы могут столкнуться с ограничениями как минимум до 9 апреля.