Минобороны Израиля обратилось к оборонным компаниям за поиском решения против дронов на оптоволокне

Министерство обороны Израиля обратилось к оборонной промышленности с запросом на получение предложений по системе, способной сбивать беспилотники с наведением по оптоволокну, которые вот уже два года играют ведущую роль в боевых действиях в Украине.

Вместо того чтобы управляться дистанционно по радиоканалу или действовать по заранее заданному полётному заданию, такие дроны связаны с оператором длинным и тонким проводом. По нему передаются команды управления к беспилотнику, а изображение с камеры дрона – обратно оператору. Использование оптоволокна делает невозможным перехват беспилотников общепринятыми средствами, такими как дистанционное подавление и системы радиоэлектронной борьбы.

Армия Украины приняла эту технологию на вооружение ещё в 2024 году – для защиты от систем подавления, развёрнутых россиянами ради прикрытия своих сил от ударов беспилотников.

В обращении, опубликованном департаментом по разработке вооружений и технологий (МАФАТ), говорится, что "на протяжении некоторого времени заметно использование противником FPV-беспилотников, управляемых по оптоволокну, – такой способ управления затрудняет возможности обнаружения и обеспечивает им невосприимчивость к средствам РЭБ. Министерство обороны ищет дополнительные возможности противодействия этой угрозе на всех этапах ее применения".

Согласно техническому заданию, система должна справляться с оптоволоконным БПЛА, летящим со скоростью до 70 км/ч на высоте до 100 метров. Требуются системы как для маневрирующих сил, так и для защиты районов сосредоточения войск или стационарных объектов инфраструктуры.

В министерства обороны отмечают, что "публикация призвана расширить существующий ответ и задействовать инновационные решения частного сектора и академии, которые могут дополнить оперативные возможности. МАФАТ последовательно изучает любой технологический след в поисках технологических решений против меняющихся угроз".