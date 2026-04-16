Пожилым собственникам в проектах "Пинуй-Бинуй" расширили возможность продажи квартиры застройщику

Поправка длиной в четыре строчки к Закону о налогообложении недвижимости, утвержденная в рамках Закона о государственном регулировании, существенно расширила права пожилых собственников в проектах городской реновации, таких как "Расселение-Застройка".

По действующему законодательству пожилые граждане (в возрасте 70 лет и старше), являющиеся собственниками квартир в зданиях, подпадающих под проекты городской реновации, имеют право на особые условия и льготы, такие как продажа квартиры застройщику без уплаты налога.

До принятия поправки пожилой собственник, желавший продать свою квартиру в рамках проекта застройщику и самостоятельно приобрести другое жилье, чтобы не дожидаться реализации проекта, был обязан завершить продажу не позднее даты регистрации заявки на разрешение на строительство. Это довольно ранний этап проекта городской реновации, оставляющий собственнику мало времени для принятия такого решения.

Поправка 107 увеличивает срок принятия решения так, что продажа должна быть осуществлена не позднее даты вступления договора о городской реновации в силу, то есть после выполнения всех отлагательных условий, существенно ближе к непосредственной реализации проекта, когда у застройщика уже имеется договор о финансовом сопровождении, отмечает "Глобс".