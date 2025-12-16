Charlton повышает стоимость пакета спортивных телеканалов каналов

Компания Charlton объявила, что с 1 января 2026 года прекращает продажу "узкого" (2 канала) пакета спортивных телеканалов To-Go для смартфонов.

Компаниям многоканального телевидения были предоставлены две опции – или повысить стоимость стандартного пакета (четыре канала + один новый) телеканалов и сохранить опцию их просмотра своими клиентами на смартфонах, или же отказаться от трансляции на смартфонах.

Компания HOT уже уведомила своих клиентов о повышении стоимости пакета "Спорт 1" с 1 января с 82,6 до 92,9 шекелей в месяц (с сохранением опции просмотра на смартфоне).

Остальные компании еще не определились.