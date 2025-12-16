x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Charlton повышает стоимость пакета спортивных телеканалов каналов

Цены
СМИ
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:31 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:35
Charlton повышает стоимость пакета спортивных телеканалов каналов
Photo by Danielle Shitrit/FLASH90

Компания Charlton объявила, что с 1 января 2026 года прекращает продажу "узкого" (2 канала) пакета спортивных телеканалов To-Go для смартфонов.

Компаниям многоканального телевидения были предоставлены две опции – или повысить стоимость стандартного пакета (четыре канала + один новый) телеканалов и сохранить опцию их просмотра своими клиентами на смартфонах, или же отказаться от трансляции на смартфонах.

Компания HOT уже уведомила своих клиентов о повышении стоимости пакета "Спорт 1" с 1 января с 82,6 до 92,9 шекелей в месяц (с сохранением опции просмотра на смартфоне).

Остальные компании еще не определились.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook