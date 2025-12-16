x
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2025
|
16 декабря 2025
|
последняя новость: 19:31
16 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Intelligence Online: клиентом "Эльбит" в сделке на $2,3 млрд являются ОАЭ

Оборонка
ОАЭ
время публикации: 16 декабря 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 19:11
Intelligence Online: клиентом "Эльбит" в сделке на $2,3 млрд являются ОАЭ
Flash90

17 ноября 2025 года израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" опубликовал сообщение для биржи, в котором уведомил о заключении сделки с иностранным клиентом на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Имя клиента и объекты сделки не назывались, указывался только срок исполнения – 8 лет. Более того, согласно публикациям в СМИ, последовавшим за коммюнике, говорилось, что раскрытие имени клиента может привести к немедленной отмене сделки.

Как сообщает сайт Intelligence Online, покупателем являются Объединенные Арабские Эмираты.

Следует отметить, что ОАЭ ранее уже покупали израильские вооружения. В частности, в 2022 году концерн "Рафаэль" подписал договор на поставку ОАЭ партии мобильных систем ПВО SPYDER, а тот же "Эльбит" - системы лазерной защиты транспортных самолетов от ракет.

Государственные израильские оборонные концерны "Рафаэль" и "Авиационная промышленность" открыли в ОАЭ свои представительства и совместные предприятия.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 ноября 2025

"Эльбит" сообщил о контракте а $2,3 млрд, не раскрыв товар и заказчика
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 января 2022

"Эльбит" поставит ВВС ОАЭ системы лазерной защиты транспортных самолетов от ракет