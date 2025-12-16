Intelligence Online: клиентом "Эльбит" в сделке на $2,3 млрд являются ОАЭ

17 ноября 2025 года израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" опубликовал сообщение для биржи, в котором уведомил о заключении сделки с иностранным клиентом на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Имя клиента и объекты сделки не назывались, указывался только срок исполнения – 8 лет. Более того, согласно публикациям в СМИ, последовавшим за коммюнике, говорилось, что раскрытие имени клиента может привести к немедленной отмене сделки.

Как сообщает сайт Intelligence Online, покупателем являются Объединенные Арабские Эмираты.

Следует отметить, что ОАЭ ранее уже покупали израильские вооружения. В частности, в 2022 году концерн "Рафаэль" подписал договор на поставку ОАЭ партии мобильных систем ПВО SPYDER, а тот же "Эльбит" - системы лазерной защиты транспортных самолетов от ракет.

Государственные израильские оборонные концерны "Рафаэль" и "Авиационная промышленность" открыли в ОАЭ свои представительства и совместные предприятия.