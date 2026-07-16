Правительство Израиля утвердило выделение миллиарда шекелей на дороги к новым поселениям в Самарии

Правительство Израиля утвердило выделение 1,075 млрд шекелей на строительство подъездных дорог и дорог безопасности к десяткам новых поселений в Самарии.

Финансирование рассчитано на три года. Средства будут направлены, в частности, на развитие дорожной инфраструктуры для Хомеша, Са-Нура, Ганим и Кадим, а также для других поселений, которые могут быть созданы в дальнейшем – в основном, в северной Самарии.

Программа предусматривает проектирование и строительство новых подъездных дорог, модернизацию существующих трасс и прокладку участков за пределами населенных пунктов, соединяющих разные поселения в соответствии с потребностями.