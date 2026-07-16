"Глобс": "Хизбалла" может получить доступ к российским "Ланцетам"

Появление у "Хизбаллы" оптоволоконных FPV-дронов иранского производства уже показало израильским военным и экспертам, насколько быстро технологии переходят из одной зоны конфликта в другую.

Издание "Глобс" пишет в четверг, 16 июня, об опасениях, что вскоре в Ливане ЦАХАЛу придется столкнуться с куда более серьезной угрозой – российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Дальность аппарата достигает около 40 км, что в разы больше радиуса действия оптоволоконных дронов, ограниченных длиной кабеля. При максимальной взлетной массе около 12 кг "Ланцет" способен нести боевую часть в 5 кг, пробивающую броню толщиной до 200 мм. В отличие от FPV-дронов, уязвимых лишь к перерезанию кабеля, "Ланцет" оснащен модулем спутниково-инерциального наведения U-Blox, устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

Боеприпас, разработанный концерном "Калашников", после долгой задержки получил в этом году разрешение на экспорт и может достаточно быстро попасть на Ближний Восток.

Издание отмечает, что прямая передача "Ланцетов" "Хизбалле" маловероятна из-за жесткого контроля Москвы за экспортом, однако угроза может материализоваться иначе – через попытки Ирана скопировать конструкцию аппарата с использованием китайских аналогов западных компонентов.

"Ланцеты" и их израильские "предки"

Российские военные применяют "Ланцеты" в ходе войны против Украины. Но и до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года армия РФ использовала эти барражирующие боеприпасы, в том числе в Сирии.

16 апреля 2021 года российский сайт "Вести.ру" публиковал статью под заголовком "Просты как АК-74: Ижевск представил "Ланцет"-камикадзе для спецназа", посвященную боевому применению в Сирии барражирующего боеприпаса ZALA Lancet. Автор публикации Александр Рогаткин дал высокую оценку этому боеприпасу, отметив: "Беспилотник "Ланцет" еще называют летающим "Калашниковым" за простоту, надежность и эффективность". 18 апреля 2021 года репортаж Рогаткина был показан российским государственным телеканалом "Вести". После чего российское государственное агентство РИА Новости выпустило статью под заголовком "Израиль копирует технологии российских беспилотников, заявил конструктор". Речь уже не шла о "кое-каких вещах", в публикации со ссылкой на Захарова говорилось именно о копировании технологий.

Еще летом 2019 года военный обозреватель израильского телеканала "Кешет" Нир Двори опубликовал на своей странице в Twitter фотографию "новой разработки" российского концерна "Калашников". По мнению журналиста, представленный барражирующий боеприпас ZALA Lancet-3 очень похож на некую израильскую секретную разработку. Администратор военного форума army.fresh.co.il Йосифун Кауфман для сравнения привел тогда фотографию барражирующего боеприпаса Hero 400EC, созданного израильской компанией UVision. Есть очевидное сходство по внешнему виду и техническим характеристикам, хотя есть и определенные отличия.

С мнением израильских специалистов были согласны и некоторые российские специалисты в области беспилотной авиационной техники, отмечавшие сходство барражирующих боеприпасов семейства "Ланцет" российской компании ZALA Aero и барражирующих боеприпасов семейства HERO израильской компании UVision. При этом подчеркивалось: в таких случаях, для того, чтобы понять, кто "донор", а кто "реципиент", как правило, достаточно обратиться к срокам появления тех или иных систем.

Барражирующий боеприпас Hero 400EC (продвинутая версия Hero-120) израильской компании UVision был представлен на авиашоу в Париже в июне 2019 года. Впервые израильский "беспилотник-камикадзе" класса Hero был представлен широкой публике на Парижском авиашоу в Ле Бурже в 2015 году (в том же году компания ZALA стала частью группы компаний "Калашников", не представив на тот момент на рынок ни одного беспилотника этого класса). Еще в 2011 году на Парижском авиасалоне в Ле Бурже можно было увидеть одну из ранних версий барражирующих боеприпасов Hero (UVision).