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Экономика

Обвал акций SpaceX: рынок пересматривает ставку на ИИ

Илон Маск
время публикации: 16 июля 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 10:03
Обвал акций SpaceX: рынок пересматривает ставку на ИИ
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

В среду, 15 июля, акции SpaceX впервые с момента первичного размещения на бирже опустились ниже цены размещения в 135 долларов за акцию, упав в цене почти двое от пика в 225,6 доллара за акцию, зафиксированного 16 июня.

Рыночная стоимость компании снизилась на 800 миллиардов долларов от пика. Аналитики связывают распродажу с фиксацией прибыли ранними держателями акций и переоценкой завышенных ожиданий, сложившихся вокруг компании после дебюта.

Параллельно продолжается обвал акций американских и корейских гигантов в сфере производства полупроводников. SK Hynix, Samsung Electronics, Seoul Semiconductor, LG Innotek, Micron, Intel потеряли за сутки от 4% до 11% стоимости.

По мнению опрошенных аналитиков, оба эпизода – часть более широкой переоценки инвесторами того, насколько разогретыми оказались вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта. Дополнительным негативным сигналом стали временный мораторий на строительство новых дата-центров в штате Нью-Йорк, введенный губернатором Кэти Хоукл, и сообщения о том, что облачная компания CoreWeave рассматривает хеджирование на случай будущего снижения цен на память.

При этом аналитики называют происходящее скорее фиксацией прибыли после резкого ралли, чем признаком ухудшения фундаментальных показателей отрасли: структурный спрос на чипы памяти для ИИ-инфраструктуры, по их словам, по-прежнему опережает предложение.

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