Правительство выделит 27 млн на строительство поселков для интеграции инвалидов

Правительство утвердило предложение министра строительства Хаима Каца о внесении поправок в решения 2018 года, касающиеся создания общинного поселения Даниэль и инклюзивного поселка по реабилитации людей с ограниченными возможностями Шиболет. Оба проекта получат статус населенных пунктов, имеющих право на государственное субсидирование инфраструктурного развития.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства, еще в 2025 году ведомство выделит 12,3 млн шекелей на развитие инфраструктуры поселка Даниэль, и еще 15 млн шекелей будет выделено в 2026 году на развитие поселка Шиболет. Финансирование будет осуществлено за счет перераспределения существующего бюджета субсидированного развития без сокращения текущих программ.

Министерство строительства посредством Управления по вопросам сельскохозяйственных земель продвигает строительство поселков Даниэль и Шиболет, предназначенных для интеграции людей с ограниченными возможностями.

Поселок Даниэль расположен возле населенного пункта Алей Негев в местном совете Мерхавим, он задуман как часть укрепления района окрестностей сектора Газы и развития юга страны. Поселок Шиболет создается как "деревня интеграции", он разместится на горе Туран рядом с населенным пунктом Бейт-Римон в Нижней Галилее.