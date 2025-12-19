x
19 декабря 2025
последняя новость: 14:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 декабря 2025
19 декабря 2025
последняя новость: 14:39
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция опровергает утверждение семьи пострадавшей из Яффо: "Это просто кража"

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 19 декабря 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 14:52
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала разъяснения по факту публикаций о попытках запугать семейство пострадавшей от нападения в Яффо беременной арабки, в связи с чем якобы был разбит автомобиль супругов. В полиции подчеркнули: речь идет о краже имущества из машины, а не об умышленной порче автомобиля, и никакой связи с нападением на женщину не установлено.

По сообщению полиции, дело рассматривается как взлом автомобиля, кража имущества и причинение материального ущерба. После получения заявления полиция начала расследование.

В полиции призывают придерживаться официальных сообщений правоохранительных органов и воздерживаться от "безответственных публикаций, вводящих общественность в заблуждение и наносящих ущерб укладу жизни в Яффо".

Напомним, в пятницу утром Фади Химель, супруг пострадавшей Ханан Химель, сообщил, что обнаружил машину с разбитыми стеклами. Он утверждает, что цель преступников – запугать его семью и заставить замолчать, и подчеркивает, что этому давлению подвергается не только его семья, но и все арабское общество Яффо, в целом.

Машина была разгромлена в самый сложный для семьи момент: сегодня или в ближайшие дни Ханан должна родить, и семья жалуется на отсутствие базовой безопасности вблизи собственного дома.

Израиль
