x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 18:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 18:54
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

На севере Израиля от гриппа умер четырехлетний ребенок

Вакцины
Грипп
время публикации: 19 декабря 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 18:34
На севере Израиля от гриппа умер четырехлетний ребенок
Flash90. Фото: М.Шай

В пятницу, 19 декабря, стало известно, что от гриппа умер четырехлетний ребенок, доставленный в критическом состоянии в одну из больниц на севере страны. Он не страдал какими-либо хроническими заболеваниями и не был привит от гриппа.

Это пятый случай смерти ребенка от гриппа в этому году.

В министерстве здравоохранения напоминают, что заболеваемость гриппом в Израиле растет.

Министерство здравоохранения рекомендует населению пройти вакцинацию. Хотя прививка от гриппа не гарантирует полную защиту от заражения, она в большинстве случаев облегчает течение болезни и снижает риск осложнений.

Прививка предоставляется бесплатно в больничных кассах.

Министерство здравоохранения также рекомендует людям, входящим в группы риска, не пренебрегать ношением масок в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Также министерство рекомендует носить маски медицинскому персоналу и посетителям домов престарелых.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 14 декабря 2025

Минздрав сообщил о смерти четвертого ребенка от гриппа