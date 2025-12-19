На севере Израиля от гриппа умер четырехлетний ребенок

В пятницу, 19 декабря, стало известно, что от гриппа умер четырехлетний ребенок, доставленный в критическом состоянии в одну из больниц на севере страны. Он не страдал какими-либо хроническими заболеваниями и не был привит от гриппа.

Это пятый случай смерти ребенка от гриппа в этому году.

В министерстве здравоохранения напоминают, что заболеваемость гриппом в Израиле растет.

Министерство здравоохранения рекомендует населению пройти вакцинацию. Хотя прививка от гриппа не гарантирует полную защиту от заражения, она в большинстве случаев облегчает течение болезни и снижает риск осложнений.

Прививка предоставляется бесплатно в больничных кассах.

Министерство здравоохранения также рекомендует людям, входящим в группы риска, не пренебрегать ношением масок в закрытых помещениях и местах массового скопления людей. Также министерство рекомендует носить маски медицинскому персоналу и посетителям домов престарелых.