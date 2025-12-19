Губернатор штата Нью-Йорк подпишет законопроект об эвтаназии

В пятницу, 19 декабря, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул официально объявила, что в начале 2026 года подпишет законопроект об эвтаназии ("Медицинская помощь при смерти") после того, как он был утвержден Ассамблеей штата ранее в этом году.

Законопроект позволяет врачам выписывать рецепты на смертельные препараты для неизлечимо больных пациентов. Он встретил резкое осуждение со стороны еврейских религиозных организаций в Нью-Йорке.