Спорт

Греческий болельщик напал на владельца тель-авивского "Апоэля"

Баскетбол
Антисемитизм
время публикации: 19 декабря 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 13:20
Греческий болельщик напал на владельца тель-авивского "Апоэля"
AP Photo/Yorgos Karahalis

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" в гостях проиграл "Панатинаикосу" 82:93.

Во время матча произошел антисемитский инцидент, сообщает ONE.

Греческий болельщик толкнул владельца тель-авивского "Апоэля" Офера Янная и выкрикнул "Грязный еврей".

Нападавший был арестован. "Панатинаикос" лишил его сезонного абонемента.

В заявлении греческого клуба говорится "В спорте нет места антисемитизму".

Спорт
