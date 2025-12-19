Греческий болельщик напал на владельца тель-авивского "Апоэля"
время публикации: 19 декабря 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 13:20
В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" в гостях проиграл "Панатинаикосу" 82:93.
Во время матча произошел антисемитский инцидент, сообщает ONE.
Греческий болельщик толкнул владельца тель-авивского "Апоэля" Офера Янная и выкрикнул "Грязный еврей".
Нападавший был арестован. "Панатинаикос" лишил его сезонного абонемента.
В заявлении греческого клуба говорится "В спорте нет места антисемитизму".
