IPC сообщает, что в Газе больше нет голода. ХАМАС с этим не согласен

Международная организация по классификации продовольственной безопасности (The Integrated Food Security Phase Classification, IPC) опубликовала отчет, который свидетельствует, что в Газе больше нет голода. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает агентство Reuters.

По данным ведомства, после того, как на фоне прекращения огня, вступившего в силу 10 октября, улучшился доступ гуманитарных и коммерческих поставок продовольствия, голод в секторе Газы больше не фиксируется.

Израиль подчеркивает, что в сектор Газы ежедневно въезжают от 600 до 800 грузовиков, при этом продовольствие составляет около 70% всех поставок. ХАМАС оспаривает эти данные, утверждая, что в Газу попадает значительно меньше 600 грузовиков за сутки.

В IPC напоминают, что за последние 15 лет официально было подтверждено пять случаев голода: в Сомали в 2011 году, в Южном Судане в 2017 и 2020 годах, в Судане в 2024 году, а также в Газе в августе. Израиль с последним утверждением не согласился.

Чтобы регион был классифицирован как находящийся в состоянии голода, не менее 20% населения должны испытывать крайний дефицит пищи, каждый третий ребенок – страдать от острого недоедания, а смертность от голода, недоедания и болезней должна составлять не менее двух человек на 10 тысяч населения в сутки.

"Ни один район Газы не классифицируется как находящийся в состоянии голода", – заявили в IPC в пятницу. При этом подчеркивается, что "ситуация остается крайне хрупкой и зависит от устойчивого, расширенного и бесперебойного гуманитарного и коммерческого доступа".

По данным IPC, в настоящее время более 100 тысяч человек в Газе находятся в катастрофических условиях, однако ожидается, что к апрелю 2026 года это число сократится примерно до 1900. Весь сектор Газы классифицирован как находящийся на стадии "чрезвычайной ситуации" – на один уровень ниже катастрофического.