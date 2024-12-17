Новые инвестиции минтуризма: Иудея и Самария, Пещера Праотцев, Кфар Аза

Министерство туризма под руководством Хаима Каца ("Ликуд") выделит 230 миллионов шекелей на развитие 55 туристических проектов на всей территории страны. Стоит отметить, что на попечении министерства туризма все еще остаются 130 тысяч эвакуированных граждан, однако ведомство продолжит работу над развитием и восстановлением туристической инфраструктуры.

22 миллиона шекелей будут инвестированы в Иудею и Самарию, это наибольший бюджет для этого региона за последние пять лет. В числе одобренных для финансирования проектов – модернизация и развитие площади у Пещеры Праотцев в Хевроне, которая должна стать более доступной для всех, создание археологического сада в Бейт-Эле, место крещения Каср эль-Яхуд, развитие проекта водохранилища Дир Шаар в Гуш-Эционе, создание туристического маршрута на Хевронском нагорье.

По словам министра туризма Хаима Каца, инвестиции в исторические и архитектурные объекты в Иудее и Самарии, на земле ТАНАХа, сделают историю еврейского народа более близкой и доступной для туристов и помогут в реализации туристического потенциала этого округа. 65 миллионов шекелей будет вложено в восстановление туристической отрасли на севере страны.

Будет создано лазерное шоу в марине Эйлата и в рыцарской крепости в Акко, будет проведена реконструкция набережной в Мате-Ашер, будет создан центр наследия "Хазон Иш" в Бней-Браке, запущен ночной экскурсионный маршрут в Кацрине, запланирована реконструкция проекта Хосен в Сдероте и переулков в Старом городе Цфата.

Планируется также создание экологического туристического бульвара в кибуце Кфар Аза, министерство туризма оплатит также реконструкцию водного канала в Джиср аз-Зарке, аттракцион "Прогулки по воде" в Гиносаре, подсветку монументов в Иерусалиме и многое другое.

98 муниципалитета и местных совета подали заявки на финансирование создание и модернизации проектов туристической инфраструктуры. Отборочная комиссия рассмотрела 119 заявок на общую сумму около 1,6 миллиарда шекелей, из них были утверждены 55 проектов с общим бюджетом около 410 миллионов шекелей. Участие министерства туризма составит 230 миллионов.