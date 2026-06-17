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Экономика

Закупочные цены на молоко в Израиле снизятся на 2,5%

Сельское хозяйство
Цены
время публикации: 17 июня 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:11
Закупочные цены на молоко в Израиле снизятся на 2,5%
Israel Hadari/Flash90

В понедельник, 22 июня, ценовая комиссия установит новую закупочную цену на молоко, которую молочные заводы должны платить фермерам.

По предварительным оценкам, цена снизится на 2,5% (10-12 агорот за литр) в связи с хорошим урожаем кормов, приведшим к снижению цен на них, сообщает портал ynet.

Следует подчеркнуть, что речь не идет об изменении цен на молочную продукцию для конечного потребителя, недавно повышенных в рамках возвращения молочным компаниям старых долгов.

Если бы снижение закупочных цен превысило бы 3%, была бы проведена новая индексация цен на молочную продукцию и для потребителей, а так ее придется ждать только к концу года.

Экономика
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