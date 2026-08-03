В секторе Газы ликвидированы два командира боевых подразделений ХАМАСа

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в секторе Газы двух командиров военного крыла ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В районе Дир аль-Балаха был ликвидирован Абдалла Аднан Таха Абу аль-Таиф – командир подразделения "Нухба". По данным ЦАХАЛа, он участвовал во вторжении в Израиль 7 октября 2023 года, а во время войны вел боевые действия против израильских военнослужащих.

В результате другого удара в районе лагеря Шати был ликвидирован Джалаль Сабих – командир батальона районов аль-Дарадж и ат-Туффа города Газа.

В армии утверждают, что оба боевика в последнее время готовили нападения на военнослужащих ЦАХАЛа и на гражданских лиц в Израиле.