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Израиль

В секторе Газы ликвидированы два командира боевых подразделений ХАМАСа

ЦАХАЛ
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 03 августа 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 21:09
В секторе Газы ликвидированы два командира боевых подразделений ХАМАСа
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В секторе Газы ликвидированы два командира боевых подразделений ХАМАСа
Tsafrir Abayov/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в секторе Газы двух командиров военного крыла ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В районе Дир аль-Балаха был ликвидирован Абдалла Аднан Таха Абу аль-Таиф – командир подразделения "Нухба". По данным ЦАХАЛа, он участвовал во вторжении в Израиль 7 октября 2023 года, а во время войны вел боевые действия против израильских военнослужащих.

В результате другого удара в районе лагеря Шати был ликвидирован Джалаль Сабих – командир батальона районов аль-Дарадж и ат-Туффа города Газа.

В армии утверждают, что оба боевика в последнее время готовили нападения на военнослужащих ЦАХАЛа и на гражданских лиц в Израиле.

Израиль
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