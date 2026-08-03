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Израиль

Совет мира согласен с Израилем: ЦАХАЛ выйдет из Газы только после разоружения ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 03 августа 2026 г., 22:04 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 22:08
Совет мира согласен с Израилем: ЦАХАЛ выйдет из Газы только после разоружения ХАМАСа
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Совет мира согласился с Израилем: ЦАХАЛ выйдет из Газы только после разоружения ХАМАСа
AP Photo/Jehad Alshrafi

После встречи Николая Младенова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Совет мира опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о требовании немедленного вывода ЦАХАЛа из сектора Газы.

"Вопреки неточным сообщениям, полный вывод ЦАХАЛа за "желтую линию" произойдет только после завершения разоружения, обязательство по которому ХАМАС взял на себя перед посредниками. Это касается легкого и тяжелого оружия, а также туннелей", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

Совет мира подчеркнул, что общей целью сторон является полная демилитаризация сектора Газа и переход власти от вооруженных группировок к гражданскому управлению.

Контролировать выполнение договоренностей должны Международные стабилизационные силы и специальный комитет с участием США и Совета мира.

"Дальнейшее продвижение к полному выполнению соглашения зависит от выполнения каждой стороной своих обязательств", – говорится в заявлении.

Израиль
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