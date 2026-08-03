Опрос "Мидгам": партия Смотрича укрепляет свои позиции

Согласно данным опроса, опубликованным телеканалом "Кешет-12" в понедельник, 3 августа, если бы выборы состоялись сегодня, фракции "Ликуда" и партии "Яшар", получив от избирателей 23 мандата, были бы самыми крупными в Кнессете.

Остальные места в парламенте распределились бы следующим образом: "Бэяхад" – 14, "Демократим" – 10, "Наш дом Израиль" – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ШАС – 7, "Оцма Иегудит" – 7 (на один меньше, чем во время предыдущего опроса), "Ционут Датит" – 5 (на один больше, чем во время предыдущего опроса), ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 4.

Блок оппозиционных партий, включая арабские, получает 70 мандатов, блок коалиции – 50.

В ходе опроса проверили реакцию избирателей на объединение арабских партий ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД в единый арабский список и присоединение Йоава Сагаловича к партии РААМ. При таком сценарии партия "Демократим" теряет один мандат и получает 9, РААМ получает 6 мандатов. Таким образом, арабские партии укрепляются за счет сионистских партий в оппозиционном блоке.

На вопрос о том, кто больше подходит на пост главы правительства Нетаниягу или Беннет, 38% респондентов "проголосовали" за действующего премьер-министра, и 37% – за Беннета. В паре Нетаниягу – Либерман, 38% отдали свои голоса Нетаниягу, 27% – Либерману.

В ходе опроса также было проверено, как скандал вокруг отставки командующего Центральным военным округом Ави Блута отразился на рейтинге министра обороны Исраэля Каца. 34% респондентов дали высокую оценку министру, 57% – были недовольны его действиями. Среди избирателей коалиционных партий 75% дали министру оценку "хорошо", и только 11% избирателей оппозиционных партий довольны действиями министра. При этом 52% респондентов полагают, что министр обороны руководствовался политическими мотивами и 28% полагают, что он действовал в интересах дела.

Опрос был проведен институтом "Мидгам" при участии iPanel.