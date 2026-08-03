Советник верховного лидера Ирана: "Мы готовились нанести удары по трем районам в Украине"

Иран готовился нанести удары по трем районам Украины в ответ на атаку на иранское судно в Каспийском море, однако ответные действия были приостановлены после заявления Киева о том, что удар был нанесен по ошибке. Об этом в интервью иранскому государственному телевидению заявил военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи генерал Мохсен Резаи.

"Мы готовы были атаковать три района Украины, но после того, как они заявили, что нанесли удар по ошибке, мы остановили ответ, чтобы проверить их слова", – сказал Резаи. При этом он добавил, что Украина "в любом случае должна заплатить за свою атаку".

В результате украинского удара по иранскому коммерческому судну в Каспийском море погиб один моряк, еще один был ранен. Глава МИД Украины Андрей Сибига позднее заявил иранской стороне, что судно было поражено непреднамеренно, и призвал Тегеран избегать эскалации.