76-летний активист партии "Яшар" госпитализирован после нападения
время публикации: 03 августа 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 21:40
76-летний активист партии "Яшар" госпитализирован после нападения
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76-летний активист партии "Яшар" Илан Манес госпитализирован с кровоизлиянием в мозг после нападения в минувшую пятницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном партией Гади Айзенкота в соцсети Х.
Мужчина был жестоко избит, когда попытался снять плакат с призывом освободить Игаля Амира, отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина.
В официальном сообщении говорится, что Гади Айзенкот разговаривал с Манесом после его госпитализации.
Партия "Яшар" призвала полицию как можно скорее найти нападавших и привлечь их к ответственности.