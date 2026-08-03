76-летний активист партии "Яшар" госпитализирован после нападения

76-летний активист партии "Яшар" Илан Манес госпитализирован с кровоизлиянием в мозг после нападения в минувшую пятницу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном партией Гади Айзенкота в соцсети Х.

Мужчина был жестоко избит, когда попытался снять плакат с призывом освободить Игаля Амира, отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина.

В официальном сообщении говорится, что Гади Айзенкот разговаривал с Манесом после его госпитализации.

Партия "Яшар" призвала полицию как можно скорее найти нападавших и привлечь их к ответственности.