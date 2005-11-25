Сенат США поддержал выделение Украине помощи в размере около $40 млрд

Сенат США большинством голосов поддержал голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд. 81 сенатор проголосовал "за" и 11 – "против" по вопросу о прекращении дебатов по предложению о принятии законопроекта.

Окончательное голосование по законопроекту назначено на конец недели.

Ускоренное принятие законопроекта заблокировал сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол (напомним, что он же ранее, а марте этого года, блокировал выделение средств на перевооружение израильского "Железного купола").

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10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму в $39,8 млрд. Тогда "за" высказались 368 конгрессменов, "против" – 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежали к Республиканской партии США.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей в Украине".

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Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс поддержать предложенный им запрос на $33 млрд.

Законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

После окончательного одобрения сенатом США законопроект будет подан на утверждение президенту Джо Байдену.

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