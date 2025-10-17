Кибуц Неот-Смадар внесен в список Best Tourism Villages организации UN Tourism

Израильские СМИ сообщили, что кибуц Неот-Смадар (южная Арава) внесен в ежегодный список Best Tourism Villages организации UN Tourism (бывшая UNWTO). Об этом написали Ynet и PassportNews со ссылкой на объявление организации и минтуризма Израиля. На сайте самого кибуца также появилась соответствующая заметка.

В программу включают сельские общины, отмеченные за устойчивый туризм, культурное наследие и инновации. В предыдущие годы от Израиля в перечень попадали Кафр-Кама (2022), а Неот-Смадар уже выдвигался как кандидат.

На сайте UN Tourism пока нет упоминания о включении Неот-Смадар в список Best Tourism Villages. Вскоре ожидается публикация официального перечня и буклета с финалистами 2025 года.

Кибуц Неот-Смадар расположен в пустыне Арава рядом с перекрестком Шизафон на шоссе 40. Основные направления развития кибуца: экология, включая органическое сельское хозяйство, строительство в пустыне, водосбережение, а также совершенствование отношений между людьми в коллективе. Неот-Смадар создан на месте, где прежде находился кибуц Шизафон. Кибуц создан группой энтузиастов из Иерусалима, которые в течение нескольких лет совместно изучали различные философские учения, связанные с духовным развитием человека, под руководством Йосефа Сафры. Наибольшее влияние на мировоззрение Сафры и других членов группы оказали учения Гурджиева, Успенского и Кастанеды, однако учитывались и другие теории, в частности каббала, суфизм и теория Кришнамурти. В 1989 году участники группы уехали из Иерусалима и поселились на территории кибуца Шизафон, оставленного его прежними жителями. Их целью было создание творческого коллектива для совместной деятельности. Они называли свое новое место жительства "школой самосовершенствования человека"). Их взгляды определяли их главные цели: дружеские отношения между членами общины, а также гармония между людьми и окружающей средой. Жители кибуца зарабатывают на жизнь преимущественно органическим сельским хозяйством: посадкой виноградников, оливковых деревьев и финиковых пальм, разведением коз, производством вина, оливкового масла и сыров. Важным видом деятельности кибуца является строительство. По территории Неот-Смадар разбросаны различные здания, отличающиеся особой эстетикой и построенные самими кибуцниками. Для заработка кибуцники строят и за пределами своей территории. В кибуце имеются несколько творческих мастерских, работающих как для внутренних нужд кибуца, так и на продажу.