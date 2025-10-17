Верховный суд Нидерландов отклонил последнюю апелляцию России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов 17 октября отклонил последнюю оставшуюся юридическую жалобу России на компенсацию, присужденную большинству акционеров ЮКОСа за незаконную экспроприацию их инвестиций более 20 лет назад.

В пресс-релизе Верховного суда сказано: "Настоящим решением Верховный суд окончательно завершил процесс по отмене арбитражных решений, инициированный Российской Федерацией".

Поскольку юридические средства защиты исчерпаны, крупнейшие арбитражные решения в истории – в настоящее время превышающие 65 миллиардов долларов США с учетом процентов – становятся окончательными, необратимыми и подлежащими исполнению против государственных активов России по всему миру.

Генеральный директор GML Тим Осборн, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа в двадцатилетней борьбе за привлечение России к ответственности, заявил после решения Верховного суда Нидерландов: "Сегодняшнее историческое и окончательное решение Верховного суда Нидерландов – это не только победа акционеров, но и подтверждение основополагающего принципа справедливости: ни одно государство, даже такое, как Россия, не стоит выше закона.

Но подлинная справедливость требует исполнения решения, поэтому теперь мы сосредоточим все усилия на взыскании российских государственных активов по всему миру, пока не будет выплачен каждый цент из присужденных более чем 65 миллиардов долларов".

5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил арбитражное решение о выплате властями России более $50 миллиардов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и вернул дело в апелляционный суд низшей инстанции. Тогда в официальном сообщении пояснялось, что в 2020 году Апелляционный суд Гааги оставил в силе арбитражное решение от 2014 года, согласно которому Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем (бывшим) крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. 5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил это постановление и предварительное промежуточное решение Апелляционного суда.

23 апреля 2021 года генпрокуратура Нидерландов сообщала, что рекомендует Верховному суду страны отклонить кассационную жалобу России на решение апелляционного суда о выплате компенсации в $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа и оставить уже вынесенный вердикт в силе. Однако в заключении Генпрокуратуры подчеркивалось, что это "независимая рекомендация", и потому Верховный суд должен сам решать, стоит ли следовать ей.

В декабре 2020 года Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановлении исполнения судебных решений арбитража по ЮКОСу.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по иску экс-акционеров ЮКОС. Ранее взыскать эту сумму постановил арбитраж, но Окружной суд Гааги отменил данное решение.

Историческое решение о взыскании 50 млрд долларов с России в 2014 году вынесла Постоянная палата третейского суда в Гааге, члены которой убеждены: власти России незаконно национализировали нефтяную компанию ЮКОС.

Истцом по делу выступили три офшорные структуры – Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, входившие в Group Menatep Limited (GML). Им принадлежали 70% активов ЮКОС, потерянные в результате его банкротства.

Основатель компании ЮКОС Михаил Ходорковский в список истцов не входил.

По решению третейского суда кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны были получить компенсацию в размере 39,9 миллиарда долларов и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а пенсионный фонд Veteran Petroleum Ltd. – 8,2 миллиарда долларов.

Российская сторона утверждала, что третейский суд не вправе выносить решение о взыскании, так как данный иск не входит в его юрисдикцию: Россия подписала, но не ратифицировала договор к Энергетической хартии, который регламентирует порядок защиты иностранных инвестиций в сфере добычи природных ресурсов и предполагает разрешение подобных споров в арбитраже.

Представители экс-акционеров ЮКОС исходят из того, что Энергетическая хартия была подписана Россией и применялась. Чтобы выйти из договора, Россия должна была соблюсти процедуру, и сделать "соответствующее заявление".