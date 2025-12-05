"Белавиа" возобновит полеты в Израиль из Минска в январе 2026 года

"Белавиа", национальная авиакомпания Беларуси, возобновит полеты в Израиль в январе следующего года после очень долгого перерыва.

С 8 января компания будет выполнять регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Полет из Минска в Тель-Авив занимает 6 часов и 10 минут (и 6 часов и 25 минут в обратном направлении). Полеты будут выполняться самолетами Boeing 737, пассажирам будет предоставлено горячее питание. Цены на билеты – от $450.

Напомним, что "Белавиа" отменила рейсы в Израиль в 2022 году из-за санкций.